CDU: Angriff auf Bremer AfD-Chef kriminell und widerwärtig

Bremen (dpa) - Die Bremer CDU hat den Anschlag auf den AfD-Politiker Frank Magnitz (66) als kriminelle und widerwärtige Tat verurteilt. Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Bremens CDU-Chef Jörg Kastendiek am Dienstag. "Wer die Positionen und Hetze der AfD stellen will, soll das durch Fakten und Worte tun und sich nicht zum Richter aufschwingen. Die Täter haben durch ihre idiotische und feige Tat bewiesen, dass sie dazu ganz offensichtlich nicht in der Lage sind." Kastendiek wünschte Magnitz eine schnelle Genesung.

Magnitz, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Bremer AfD, war nach Polizeiangaben am frühen Montagabend von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Wegen seiner Funktion sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen, hieß es. Nach Angaben der Bremer AfD wurde Magnitz von drei Vermummten attackiert. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus.