Betrugsprozess: Falsche Polizisten vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Vor dem Landgericht Bremen beginnt heute ein Betrugsprozess gegen vier Männer. Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben und so ältere Menschen betrogen haben. Dazu riefen sie ihre Opfer an, um sie zur Herausgabe von Vermögensgegenständen zu verleiten. Die Staatsanwaltschaft legt den Männern zwischen Mai 2015 und September 2018 insgesamt 14 vollendete und drei versuchte Betrugstaten zur Last. Der Vorwurf: bandenmäßiger Betrug. Die Angeklagten sind zwischen 25 und 47 Jahre alt. Für den Prozess sind bis Ende September 28 Verhandlungstage angesetzt.