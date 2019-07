Bekennerschreiben nach Brand von zwei Streifenwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Polizei in Bremen hat nach einem Brandanschlag auf zwei Streifenwagen ein Bekennerschreiben erhalten. "Das prüfen wir", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Staatsschutz ermittele weiter wegen eines vermuteten politischen Hintergrundes. Die Sprecherin kündigte für den Laufe des Tages weitere Informationen an.

In dem nicht besetzten Polizeirevier des Stadtteils Schwachhausen waren in der Nacht zum Sonntag zwei Streifenwagen in Flammen aufgegangen. Ein zweites Feuer, das mutmaßlich ebenfalls gelegt wurde, beschädigte einen Teil des Reviers. Es sollte aber am Montag wieder öffnen.

Bereits 2015 hatten auf dem Gelände des Reviers in Schwachhausen sechs Polizeiautos gebrannt. Damals sei ein psychisch Kranker als mutmaßlicher Täter ermittelt worden, sagte die Polizeisprecherin.