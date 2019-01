Angriff auf AfD-Politiker: Polizei bildet Sonderkommission

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Bremer Polizei bildet nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz eine Sonderkommission. Auch das Bundeskriminalamt ermittelt. Mindestens drei Männer hätten den 66-Jährigen beim Theater am Goetheplatz angegriffen und ihn mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach flohen die Täter. Eine Fahndung blieb erfolglos. Zwei Handwerker entdeckten am frühen Montagabend den am Boden liegenden Magnitz und riefen einen Rettungswagen. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte erste Spuren.

Magnitz wird nach eigenen Angaben ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Die Polizei und das BKA hätten ihn bereits befragt. Er habe aber kaum Erinnerungen an die Tat.