39-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Bremen (dpa) - Ein 39-jähriger Mann ist in einer Wohnung in Bremen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei nahm am Ort eine 34-jährige Frau und einen 49 Jahre alten Mann fest, die sich zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls in der Wohnung befanden, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Verdächtigen bestritten die Tat, sagten allerdings nicht, wie es zu der Verletzung gekommen war. Die Polizei konnte die Tatwaffe zunächst nicht finden. Der 39-Jährige musste in einer Klinik notoperiert werden, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei aber nicht. Alle drei Beteiligten standen laut Polizei unter erheblichen Alkoholeinfluss.