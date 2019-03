16-Jähriger überfällt Schreibwarenladen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Nach einem Raubüberfall auf einen Schreibwarenladen hat die Polizei in Bremen einen 16 Jahre alten Jungen als mutmaßlichen Täter ermittelt. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatte der Jugendliche eine Waffe dabei, mit der er die Mitarbeiterin in dem Geschäft bei dem Überfall am Montag bedroht haben soll. Die Frau gab ihm das Geld aus ihrer Kasse. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe schließlich dazu geführt, dass der 16-Jährige als Täter ermittelt werden konnte, teilte die Polizei mit. Beamte durchsuchten sein Zimmer im Bremer Umland, der Junge gestand die Tat.