Unbekannte wollen Geldautomaten sprengen: Flucht ohne Beute

Breitenbach (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Breitenbach versucht, einen Geldautomaten zu sprengen und sind anschließend in einem Auto geflüchtet. Dabei hätten sie den Automaten in der Filiale im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in der Nacht zu Freitag beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein Lastwagenfahrer beobachtete die Verdächtigen demnach, wie sie die Sprengung vorbereiteten und rief die Polizei. Die maskierten Täter sollen ohne Beute entkommen sein. Die Ermittlungen dauerten am Freitag an.