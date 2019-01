Tödliches Ende eines Sorgerechtsstreits: Plädoyers erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - In dem Prozess um das tödliche Ende eines Sorgerechtsstreits vor dem Landgericht Braunschweig sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist ein Mann, der im vergangen Mai seine Ex-Partnerin vor den Augen der gemeinsamen Kinder erschossen haben soll, nachdem ihr ein Gericht im westfälischen Tecklenburg das Sorgerecht zugesprochen hatte. Zum Prozessauftakt hatte der 38-Jährige bestritten, die Tat Ende Mai geplant zu haben. Die 30-Jährige starb vor dem Wohnhaus ihrer Eltern. Ihre Schwester, die sich laut Anklage dem Schützen in den Weg stellt, überlebte einen Schuss in die Hüfte.