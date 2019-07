Nach tödlichem Streit sucht Polizei Tatverdächtigen mit Foto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 60-Jährigen in einer Gaststätte in Braunschweig sucht die Polizei mit einem Bild nach einem Tatverdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war die Frau am vergangenen Freitag mit einem etwa 25 Jahre alten Mann in Streit geraten. Dabei fügte der Mann der Frau eine Stichverletzung zu, an der die 60-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Der Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, trägt einen Dreitagebart oder Vollbart. Zum Tatzeitpunkt soll er dunkle Bekleidung und ein dunkles Base-Cap getragen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Gericht Bilder des Verdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie bittet um Hinweise auf die Identität des Mannes.