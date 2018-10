Messerattacke in Schule: Fünfeinhalb Jahre Haft für Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Für die Messerattacke auf seine Ex-Freundin muss ein 19-Jähriger fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann wurde am Montag wegen versuchten Mordes vom Landgericht Braunschweig verurteilt. Er hatte im Februar in einem Berufsschulzentrum in Goslar seine damals 18 Jahre alte Ex-Freundin niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Vor dem Urteil entschuldigte sich der junge Deutsche erneut für die Tat. Die Zeit im Gefängnis will er für eine Therapie nutzen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von sieben Jahren gefordert, die Nebenklage auf neuneinhalb Jahre plädiert. Die Verteidigung hatte keinen Antrag gestellt.