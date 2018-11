Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Ein Unternehmen aus Südniedersachsen soll im großen Stil Schmiergelder gezahlt haben, um den Verkauf seiner Produkte im Ausland zu fördern. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Braunschweig ermittele seit Sommer dieses Jahres wegen besonders schwerer Bestechung, sagte ein Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur. Bei Durchsuchungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Hamburg sowie in Belgien seien im August zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Es bestehe der Verdacht, dass Bestechungsgelder gezahlt wurden, damit Ausschreibungen für mehrere von der Weltbank finanzierte Projekte auf die Produkte des Unternehmens zugeschnitten werden. Die Firma äußerte sich trotz wiederholter Anfrage nicht zu den Vorwürfen.