Frau bei Kneipenstreit getötet: Polizei sucht Verdächtigen

Braunschweig (dpa/lni) - Bei einem Streit in einer Kneipe in Braunschweig ist eine 60 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Opfer erstochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich die 60-Jährige am Freitagnachmittag mit einem Mann in der Gaststätte heftig gestritten und ihn von seinem Barhocker gestoßen. Der Mann wollte darauf zu einem Gegenangriff ansetzen, wurde aber von anderen Gästen zurückgedrängt. Anschließend verließ er fluchtartig die Kneipe. Kurz darauf sackte die Frau blutend zusammen. Sie starb wenig später an einer Stichverletzung in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt nach dem 25 bis 30 Jahre alten Verdächtigen mit einem Drei-Tage-Bart.