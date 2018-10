Anklage wegen versuchten Mordes nach Messerattacke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Wegen versuchten heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen einen 45-Jährigen erhoben. Der Mann soll im vergangenen Dezember nach Angaben einer Sprecherin der Behörde vom Dienstag versucht haben, einen Bekannten in dessen Wohnung in Braunschweig mit mehreren Messerstichen zu töten. Vorher wollte er laut Anklage das Opfer mit einem Schlag auf den Hinterkopf kampfunfähig machen. Der Angegriffene konnte sich jedoch wehren und aus der Wohnung entkommen. Er musste anschließend notoperiert werden. Der Angeschuldigte hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der aus der Ukraine stammende Mann wurde im Juli in Polen festgenommen, er war mit dem Auto des Opfers unterwegs.