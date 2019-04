Amtsgericht warnt vor betrügerischen Rechnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Das Amtsgericht Braunschweig warnt Unternehmen aus der Region vor betrügerischen Rechnungen, die anscheinend vom Gericht stammen. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, waren bei einigen Firmen in den vergangenen Tagen Rechnungen eingegangen, die bei oberflächlicher Betrachtung wie Schreiben von Behörden aussehen. Dabei wiesen die Schreiben als Absender zum Beispiel "Zentrale Justizstelle Justiz", "Handelsregisterzentrale" oder "Gewerbe- und Handelsregisterzentrale" auf. Unbekannte verlangen in den Briefen Geld für die Eintragung ins Handelsregister. Firmen sollten Rechnungen aufmerksam prüfen und im Zweifel beim Registergericht nachfragen, riet das Amtsgericht.