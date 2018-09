Mann bewusstlos geschlagen und in Waldstück abgelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brand-Erbisdorf (dpa/sn) - Ein 37-Jähriger ist im Landkreis Mittelsachen bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt, beraubt und anschließend in einem Waldstück abgelegt worden. Für die brutale Tat sollen fünf junge Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren verantwortlich sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die drei Frauen und die beiden männlichen Jugendlichen am vergangenen Freitag auf den Mann in einer Wohnung nach einem Streit mit Händen und Füßen eingeschlagen bis er das Bewusstsein verlor. Anschließend sollen sie ihm Wertgegenstände abgenommen und in einem Waldstück bei Brand-Erbisdorf hilflos zurückgelassen haben.

Stunden später wurde das Opfer gefunden. Laut Polizei besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Wegen des Verdachts des schweren Raubes wurden alle Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen die beiden 20 Jahre alten Frauen, eine 17-Jährige und einen 16-Jährigen jeweils Haftbefehle. Sie befinden sich bereits in Justizvollzugsanstalten. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher blieb auf freien Fuß.