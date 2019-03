Planenschlitzer erbeuten 3000 Kilo Kaffeebohnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bovenden (dpa/lni) – Erneut haben sogenannte Planenschlitzer an der Autobahn 7 in Südniedersachsen reiche Beute gemacht. In der Nacht zum Freitag stahlen sie aus einem Sattelzug, der auf einem Parkplatz nahe Bovenden (Kreis Göttingen) abgestellt war, rund 3000 Kilogramm Kaffeebohnen. Der Fahrer habe währenddessen in der Kabine geschlafen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe die aufgeschlitzte Plane erst am Morgen bemerkt, als er den Lkw vor der Abfahrt kontrollierte. In den vergangenen Monaten haben Planenschlitzer auf Parkplätzen an der A7 mehrmals zugeschlagen. So wurden im Dezember nahe Seesen (Kreis Goslar) 500 Reifen im Wert von 50 000 Euro erbeutet. Im Oktober entwendeten sie auf der Rastanlage Göttingen eine unbekannte Menge Staubsauger und auf dem Parkplatz Staufenberg Waschmittel.