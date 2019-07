Nach Taxiraub-Serie im Ruhrgbiet: mutmaßlicher Täter gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa/lnw) - Nachdem ein 46 Jahre alter Mann vier Mal Taxifahrer ausgeraubt und dann die Wagen der Opfer als Fluchtfahrzeug verwendet haben soll, hat die Polizei den Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend meldete, wurde er im "Zuge der Fahndung" in Bottrop festgenommen. Wie die "WAZ" mit Bezug auf einen Sprecher berichtete, hatte die Polizei mehrere Anlaufpunkte des Mannes verdeckt überwacht. Er war seit einigen Tagen auf öffentlich mit einem Foto gesucht worden. Der 46-Jährige wird für vier Taten in Bottrop, Essen und Oberhausen verantwortlich gemacht. Er hatte die Taxifahrer jeweils mit einem Messer bedroht, Geld und Handy geraubt und war mit den Autos der Opfern einige hundert Meter weit geflüchtet und dann verschwunden.