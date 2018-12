Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borna (dpa/sn) - Eine unerschrockene Angestellte hat einen Räuber aus einem Blumenladen in Borna vertrieben. Der Unbekannte betrat am Sonntagabend das Geschäft und forderte mit einem vorgehaltenen Messer von der Frau Geld, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Angestellte weigerte sich, die Kasse zu öffnen und schob den Mann kurzerhand durch die Tür zurück. Der Täter flüchtete anschließend.