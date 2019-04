Cannabis Dealer in Borna gefasst: 75 Pflanzen erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borna (dpa/sn) - In Borna (Landkreis Leipzig) hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst und 75 Cannabis-Pflanzen sicher gestellt. Ein Zeuge hatte den 25-Jährigen beim Verkauf der Droge beobachtet und die Beamten informiert, wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen und den mutmaßlichen Käufer stellen. Bei dem 22-Jährigen stellten die Beamten 41 Gramm Cannabis sicher. Als sie seine Wohnung durchsuchten, fanden sie weitere neun Gramm Cannabis. Daraufhin durchsuchten sie auch die Wohnung des 25-Jährigen. Dort fanden sie 75 Cannabis Pflanzen. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen.