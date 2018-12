Hintergrund für Prügelattacke auf Borkum weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borkum (dpa/lni) - Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen Radfahrer auf der Nordseeinsel Borkum ist der Hintergrund der Prügelattacke weiter unklar. Eine 20-Jährige soll den 64 Jahre alten Mann am 16. November so heftig verprügelt haben, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Zuvor war der Mann mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Staatsanwaltschaft Aurich hatte Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Beide Beteiligte wohnen nach weiteren Angaben auf Borkum und waren zur Tatzeit alkoholisiert. Der Verletzte war zunächst am Ort von Helfern behandelt worden. Als es ihm schlechter ging, brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zum aktuellen Zustand des Mannes machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Polizei hatte die Frau noch am Tatort festgenommen. Sie kam später wieder auf freien Fuß.