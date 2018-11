Einbrecher erbeuten ganze Heizungsanlage: Hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sternberg (dpa/mv) - Bei einem Einbruch in eine Hausbaustelle in Borkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Diebe unter anderem die komplette Heizungsanlage des Hauses gestohlen und rund 30 000 Euro Schaden verursacht. Neben der Anlage entwendeten sie auch mehrere Heizkörper, Armaturen und zahlreiches Werkzeug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonnabend, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von einer gezielten Tat aus, bei der die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Sie suchen nun Zeugen.