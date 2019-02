In Nordhessen gefundene Leiche ist obduziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borken (dpa/lhe) - Die in einer Wohnung in Nordhessen gefundene Leiche einer Frau ist obduziert worden. Ob die 58-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde, bleibt aber unklar. "Es sind noch Ermittlungen und Untersuchungen nötig", sagte ein Sprecher der Polizei im Homberg (Efze) am Donnerstag. Details zum Obduktionsergebnis nannte er nicht. Die Frau war am Mittwoch gefunden worden, nachdem ein 55-jähriger Mann den Rettungsdienst gerufen hatte. Er soll mit der Frau zusammengelebt haben. Der Mann wurde festgenommen.