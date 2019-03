Missbrauch im Wohnwagen: Verdächtiger mehrfach vorbestraft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Ein 54-Jähriger, der in einem Wohnwagen in Bonn ein zwölf Jahre altes Mädchen missbraucht haben soll, ist mehrfach vorbestraft. Es habe sich dabei um Drogen- und Eigentumsdelikte gehandelt sowie um Trunkenheit am Steuer, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Mann sei zudem wegen eines Sexualdelikts vorbestraft, das jedoch Jahrzehnte zurückliege. Gegen den 54-Jährigen war am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs erlassen worden.

Das Mädchen war am Sonntag von der Polizei aus einem Wohnwagen in einem Bonner Naherholungsgebiet befreit worden. Der 54-Jährige und seine 50 Jahre alte Freundin wurden festgenommen. Die Frau kam später wieder frei. Das Mädchen soll mit dem Verdächtigen flüchtig bekannt gewesen sein. Die Zwölfjährige war vergangene Woche aus einem Kinderheim am Niederrhein weggelaufen. Seit Montag befinde sie sich wieder in der Einrichtung, sagte eine Sprecherin der Stadt Bonn.