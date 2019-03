Missbrauch im Wohnwagen: Keine weiteren Opfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Im Fall eines 54-jährigen Bonners, der in einem Wohnwagen ein zwölf Jahre altes Mädchen missbraucht haben soll, hat die Polizei keine Hinweise auf weitere Opfer. "Es gibt derzeit überhaupt keine konkreten Anhaltspunkte auf andere Geschädigte oder Zusammenhänge zu anderen Taten", sagte Staatsanwalt Sebastian Buß am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Der 54-Jährige bestreitet die Tat. Er befindet sich in Haft. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und hatte zuletzt wegen eines Eigentumsdelikts eine Bewährungsstrafe bekommen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. Man werte unter anderem eine Videokamera, CDs und Abspielgeräte aus, sagte Polizeisprecher Robert Scholten. Es gebe jedoch bisher keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf Videos angefertigt worden seien.

Das Mädchen war am Sonntag von der Polizei aus einem Wohnwagen in einem Bonner Naherholungsgebiet befreit worden. Der 54-Jährige und seine 50 Jahre alte Freundin wurden festgenommen. Die Frau kam später wieder frei. Das Mädchen soll den Verdächtigen flüchtig gekannt haben. Die Zwölfjährige war vergangene Woche aus einem Kinderheim am Niederrhein weggelaufen.