Freundin angegriffen: Mann löst Großeinsatz aus

Bollendorf (dpa/lrs) - Ein gewalttätiger Mann hat seine Lebensgefährtin in Bollendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) attackiert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt der 35-Jährige die vier Jahre jüngere Frau am Samstagabend in der gemeinsamen Wohnung fest. Er würgte sie und bedrohte sie mit einem Messer. Laut Polizei konnte die Frau in einem günstigen Moment fliehen und einen Notruf absetzen. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen, eine Polizeihundestaffel und ein Spezialeinsatzkommando an. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.