Böklund (dpa/lno) - Ein Räuber hat am Donnerstag eine Sparkasse in Böklund überfallen und mehrere tausend Euro erbeutet. Der mit einem Tuch maskierte Mann habe am Morgen die Mitarbeiter der Bank im Kreis Schleswig-Flensburg mit einem Messer bedroht, wie die Polizei mitteilte. Nach Herausgabe mehrerer tausend Euro Bargelds flüchtete der etwa zwischen 35 und 40 Jahre alte Räuber zur Fuß. Die Angestellten wurden bei dem Überfall nicht verletzt.