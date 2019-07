Polizei: Hockenheims-OB Gummer kannte Angreifer nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Böhl-Iggelheim (dpa/lsw) - Der bei einer Faust-Attacke schwer verletzte Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer hat seinen Angreifer nach Angaben der Polizei nicht gekannt. Der SPD-Kommunalpolitiker habe in einem ersten Gespräch über die Attacke von Montagabend keine Hinweise auf einen möglichen Täter oder ein Motiv geben können, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Nach wie vor sucht die Polizei nach dem Mann, der den Oberbürgermeister im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) angegriffen und geschlagen haben soll. Gummer erlitt einen Kieferbruch, er liegt nach wie vor auf der Intensivstation.