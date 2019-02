Yorkshireterrier Benny weiter vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Die Bochumer Polizei sucht weiter nach dem im Wattenscheider Stadtgarten entführten Schoßhündchen Benny. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher am Montag. Mehrere Hinweise seien eingegangen und würden nun ausgewertet. Eine heiße Spur von der unbekannten Täterin, die den Yorkshireterrier am vergangenen Donnerstag an sich gerissen hatte, gebe es aber noch nicht.

Bennys Besitzerin hatte sich nach Polizeiangaben in dem Park mit einer potenziellen Käuferin des Hundes verabredet, als die Räuberin plötzlich auftauchte, das kleine Tier nahm und davonrannte. Zurück blieben zwei geschockte Frauen. Zwei Zeugen hätten die Hunde-Entführerin noch verfolgt, sie aber bald aus den Augen verloren. Benny habe zur Tatzeit ein Hundegeschirr mit der Aufschrift "Teppichporsche" und eine neon-grüne Hundeleine getragen.