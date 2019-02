Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Nach einem Einbruch ist am Montagabend in Bochum ein Hausbewohner gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe einen Herzinfarkt erlitten, berichtete die "Bild"-Zeitung. Das konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Unbekannte seien in das Wohnhaus in Bochum eingedrungen. Sie seien entkommen. Über die näheren Hintergründe wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag informieren.