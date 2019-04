SEK stürmt Wohnung wegen Waffenfotos in sozialen Netzwerken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Weil er auf einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Foto mit Waffen posiert, hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung eines 21-Jährigen in Bochum gestürmt. Der Mann habe ein Foto von sich mit einer Machete und einem Gewehr gepostet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem habe der 21-Jährige aus dem Stadtteil Wattenscheid ein brutales Hinrichtungsvideo der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet.

Bereits Anfang April stürmten die SEK-Beamten die Wohnung und rissen den Mann aus dem Schlaf. Bei dem Gewehr habe es sich um eine Attrappe gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Machete, zwei Handys und mehrere Speichermedien seien zur Auswertung sichergestellt worden. Gegen den Mann werde nun wegen illegalen Waffenbesitzes und des Verdachts der Gewaltdarstellung ermittelt. "Man sollte sich gut überlegen, was man im Netz postet", sagte der Polizeisprecher.