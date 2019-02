Nach brutalem Raubmord: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Nach dem brutalen Raubmord in einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung in Bochum warnt die Polizei vor Trickbetrügern in der Umgebung des Tatorts. Sogenannte falsche Polizisten versuchten dort derzeit unter dem Vorwand der laufenden Ermittlungen, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei aber nicht bekannt, dass sie mit dieser Masche bisher Erfolg gehabt hätten, sagte ein Sprecher.

Am Montagnachmittag hatten zwei Einbrecher einen in seine Doppelhaushälfte zurückkehrenden 68-Jährigen und seine gehbehinderte Partnerin (71) überwältigt. Dabei verklebten sie den Kopf des Mannes so dicht mit Klebeband, dass er erstickte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann war mehr als zwei Stunden nach dem Aufeinandertreffen mit den Einbrechern ohne Lebenszeichen und an Händen und Beinen gefesselt auf dem Fußboden gefunden worden.

Seine gehbehinderte Partnerin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie sicher war, dass die Täter das Haus verlassen hatten. Sie selbst war in einem anderen Raum als ihr Partner auf den Boden gestoßen wurde und hatte unter Kleidung begraben dort ausgeharrt, während die Täter das Haus durchsuchten.

Der Polizei fehle bislang eine heiße Spur zu den Tätern, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Spurensicherung sei noch immer am Tatort. Unklar sei weiterhin, welche Beute sie gemacht haben. Ob die Täter ihre Opfer zufällig oder bewusst auswählten, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen der rund 20-köpfigen Mordkommission.