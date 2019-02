Hündchen-Entführung im Stadtpark: Yorkshire-Terrier geraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wattenscheid (dpa/lnw) - Eine Unbekannte hat im Stadtpark von Wattenscheid das zwei Jahre alte Schoßhündchen Benny entführt. Bennys Besitzerin hatte sich in dem Park mit einer potenziellen Käuferin des Hundes verabredet, als die Unbekannte auftauchte und den kleinen Yorkshire Terrier plötzlich an sich riss, berichtete die Polizei in Bochum am Freitag.

Mit dem Tier sei sie davongerannt. Zurück blieben zwei geschockte Frauen. Zwei Zeugen hätten die Hunde-Entführerin noch verfolgt, sie aber bald aus den Augen verloren. Benny habe zur Tatzeit am Donnerstag ein Hundegeschirr mit der Aufschrift "Teppichporsche" und eine neon-grüne Hundeleine getragen. Die Polizei fahndet nun nach dem Hund und einer 20 bis 30 Jahre alten Räuberin.