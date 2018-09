Fahranfänger nimmt Papas Auto für Spritztour: Strafanzeigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Ein 17 Jahre alter Führerscheinneuling ist in Bochum bei einer Spritztour mit dem Auto seines Vaters vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der Jugendliche, der laut Polizei erst seit August eine Erlaubnis zum begleiteten Fahren besaß, war am frühen Samstagmorgen mit einem gleichaltrigen Freund zu der Fahrt aufgebrochen. Wenig später fielen die beiden den Streifenbeamten auf. Deren Haltezeichen ignorierend, gab der Fahranfänger Gas und fuhr deutlich zu schnell davon. Schließlich lenkte er das Auto in einen Hinterhof, aus dem es kein Entkommen gab. Den 17-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz - in dem Wagen wurde ein Messer gefunden.