Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs) - Zwei bewaffnete Täter haben am Freitagabend in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Apotheke überfallen. Die beiden Männer betraten den Geschäftsraum und forderten die Herausgabe des Kasseninhalts, wie die Polizei berichtete. Nachdem ihnen das Bargeld ausgehändigt worden war, flüchteten sie in unbekannter Richtung. Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Zur Art der Bewaffnung und Höhe der Beute machten die Beamten keine Angaben.