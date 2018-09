Gegenstände von Autobahnbrücke geworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blumenthal (dpa/lno) - Unbekannte haben von einer Brücke an der Autobahn A215 in Höhe Blumenthal Gegenstände geworfen und dabei ein Auto beschädigt. Bei der Tat am vergangenen Freitag sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gleichwohl ermittle die Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft für sachdienliche Zeugenhinweise eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. Bereits im November 2017 seien in zwei ähnlichen Fällen an der gleichen Stelle Steine auf die Autobahn geworfen worden. Auch dabei sei niemand verletzt worden.