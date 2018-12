Einbruchserie: Mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blieskastel (dpa/lrs) - Nach einer Einbruchserie haben Ermittler in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) zwei mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 18-Jährige und einen 31-Jährigen, die in der Nacht zum Donnerstag erneut versucht hatten, in einen Imbiss einzubrechen. Die beiden sind bereits polizeibekannt. Das Duo zeigten sich laut Polizei weitgehend geständig und gab einen Großteil der bisherigen Einbrüche zu. Nach Abschluss aller strafrechtlichen Maßnahmen kamen die beiden wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Tatverdächtigen, dauern an.

Nach Angaben der Polizei gab es bereits seit Mitte Oktober im Stadtgebiet von Blieskastel insgesamt 18 Einbrüche, bei denen die Ermittler einen Zusammenhang vermuteten. Ziel waren vor allem Imbisse, Kioske, Tankstellen und ein Juweliergeschäft. In allen Fällen gingen die Täter mit Gewalt vor und verschafften sich durch Aufhebeln von Fenstern oder Türen mit Eisenstangen Zutritt zu den Gebäuden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Tätergruppe von mindestens 4 Menschen.