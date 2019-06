Fahnder stoßen bei Brand in Halle auf Cannabisplantage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bleckede (dpa/lni) - Bei einem Brand in einer Industriehalle in Bleckede im Kreis Lüneburg sind Feuerwehr und Polizei auf eine große Cannabisplantage gestoßen. Auf einer Fläche von mehr als 130 Quadratmetern befanden sich fast 1500 Hanfpflanzen, die professionell bewässert und gepflegt wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten demontierten die gesamte Anlage und stellten das Equipment sicher. Inzwischen ermitteln die Fahnder gegen den Mieter der Halle, der nach Angaben eines Sprechers nicht das erste Mal wegen des Anbaus von Cannabis in den Fokus der Polizei geraten ist. Zunächst war die Feuerwehr am Sonntag zu der Halle ausgerückt, nachdem es dort in einem Stromverteiler zu einem Brand gekommen war.