Bombendrohung gegen Sparkasse: Polizei gibt Entwarnung

Blaustein (dpa/lsw) - Eine anonyme Bombendrohung gegen eine Sparkasse in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab es nach rund eineinhalb Stunden am Freitag Entwarnung. Die Durchsuchung der Bank bestätigte keine Bedrohungslage. Zuvor waren das Gebäude geräumt und die nahe gelegene Bahnstrecke gesperrt worden. Der oder die Verursacher der schriftlichen Bombendrohung, die am Morgen bei der Sparkasse einging, sind bislang unbekannt.