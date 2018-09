Betrüger nutzt Hotels als Paketstation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blankenheim (dpa/lnw) - Er bestellt im Internet unter falschem Namen Waren und lässt sich die Pakete in Hotels schicken. Die Polizei warnt vor einem Betrüger, der mit dieser dreisten Masche bereits mehrfach in der Grenzregion von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Beute gemacht hat. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann holt die Pakete noch vor dem eigentlichen Einchecken an der Rezeption ab und verschwindet dann direkt nach dem Verladen seiner Beute im Auto, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er reserviert vorher mit falschen Personalien ein Zimmer. Am vergangenen Freitag war der mutmaßliche Serientäter in einem Hotel in Blankenheim im Kreis Euskirchen.