Mutmaßlicher Autodieb verirrt sich in Sackgasse

Blankenfelde/Brandenburg (dpa/bb) - Mangelnde Ortskenntnis ist einem mutmaßlichen Autodieb offensichtlich gleich mehrfach zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei in Brandenburg/Havel am Montag mitteilte, hatte er an einer Tankstelle in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) einen Mann nach dem kürzesten Weg Richtung Polen gefragt. Der informierte die Polizei, weil ihm das Auto mit eingeschlagener Scheibe und der Fahrer verdächtig erschienen. Die Beamten konnten den Wagen im Straßenverkehr ausfindig machen und versuchten, ihn zu stoppen. Der 34-Jährige versuchte bei dem Vorfall am Freitagmorgen zu flüchten, verirrte sich jedoch in Schönefeld in einer Sackgasse. Er wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Das Auto war in Blankenfelde-Mahlow gestohlen worden.