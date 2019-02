Mutmaßlicher Autodieb flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Ein mutmaßlicher Autodieb ist vor der Polizei geflüchtet und in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) gegen einen Baum gerast. Der Mann kam am Donnerstag kurz nach Mitternacht verletzt in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei in Potsdam mitteilte. Demnach wurde bei der Überprüfung des Kennzeichens am Unfallfahrzeug festgestellt, dass das Auto gestohlen wurde. Der Fahrer hatte sich nach Behördenangaben kurz vor dem Unfall einer Polizeikontrolle entzogen. Die Beamten hatten den flüchtigen Fahrer verfolgt und den verunglückten Wagen in der Triftstraße aufgefunden.