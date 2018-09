Mann zeigt vorbeifahrenden Polizisten Hitlergruß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blankenburg (dpa/sa) - Ein alkoholisierter 26-Jähriger hat in Blankenburg (Harz) einer Polizeistreife den Hitlergruß gezeigt. Wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten waren in der Nacht mit einem Funkstreifenwagen an einer fünfköpfigen Gruppe vorbeigefahren, als der Mann ihnen plötzlich den verbotenen Gruß zeigte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,63 Promille.