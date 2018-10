Falsche Polizisten erbeuten Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bispingen (dpa/lni) - Falsche Polizeibeamte haben von einem 51-Jährigen im Heidekreis einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatten die Betrüger bei ihrem Opfer in Bispingen angerufen und behauptet, seine Mutter sei ins Visier einer Diebesbande geraten. Damit die Polizei die Verbrecher festnehmen könne, solle er den Lockvogel spielen und einen vereinbarten Geldbetrag am Übergabeort ablegen. Einer der Täter holte das deponierte Geld am Freitag am vereinbarten Ort ab und machte sich mit einem Rennrad aus dem Staub, wie die Polizei mitteilte. Von den Betrügern fehlte zunächst jede Spur.