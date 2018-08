Raum Bischofswerda: Heckenschütze schießt wahllos auf Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofswerda/Görlitz (dpa/sn) - Ein Heckenschütze schießt seit einer Woche an verschiedenen Orten im Raum Bischofswerda (Landkreis Bautzen) auf vorbeifahrende Autos. Inzwischen sind nach Angaben der zuständigen Polizei in Görlitz vom Sonntag rund 20 Fälle bestätigt. Verletzt wurde bisher niemand, es entstand nur Sachschaden. Zwischen den Attacken besteht offensichtlich kein Zusammenhang, sagte ein Sprecher auf Anfrage erklärte. "Es ist wahllos." Der Täter schlug bisher vor allem an der Bundesstraße 98 am Goldbacher Berg, an der ehemaligen Bundesstraße 6 am Ortsausgang Richtung Bautzen sowie der Neustädter Straße zu.

Die Suche mehrerer Streifen mit Spürhunden am Wochenende nach Spuren des Täters in dem Gebiet, auch nachts mit einem Hubschrauber, blieb ohne Erfolg. "Wir haben es mit jemandem zu tun, der über eine gute Ortskenntnis verfügt", sagte der Polizeisprecher. In einem der bestätigten Fälle wurden Reste eines Projektils gefunden, zur Art der Munition und zur möglichen Waffe macht die Behörde mit Verweis auf das Verfahren keine Angaben.

Erstmals hatte sich am vergangenen Sonntag ein 47-Jähriger bei der Polizei gemeldet, nachdem er auf der B98 erst einen lauten Knall gehört und dann an seinem Auto eine gesplitterte Fensterscheibe feststellt hatte. Im Laufe der Woche waren Vorfälle dazugekommen, am Wochenende bestätigten sich weitere sechs Attacken dieser Art.