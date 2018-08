Fünf Autos in Bischofswerda mutmaßlich beschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofswerda (dpa/sn) - In Bischofswerda (Landkreis Bautzen) sind seit Sonntag fünf Autos mutmaßlich beschossen worden. Es gebe weitere zehn Fälle, die ebenfalls in das Muster passen könnten und nun geprüft würden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. In einem Fall stellte die Polizei ein Projektil sicher. Unklar ist bislang, aus was für einer Waffe es stammt. Es könnte sich um ein Luftgewehr handeln, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zunächst hatte sich am Sonntag ein 47-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er war auf der B98 zwischen den Abzweigen Bischofswerda und Geißmannsdorf unterwegs, als er einen lauten Knall hörte und dann an seinem Auto eine gesplitterte Fensterscheibe feststellte. Am gleichen Tag meldete sich ein 35-Jähriger, dessen Autoscheibe ebenfalls gesplittert war und der auf der S111 unterwegs war.

Am Montag hörte dann eine 38-Jährige Autofahrerin gegen Mittag in Bischofswerda einen Knall und hatte danach an ihrer Beifahrerseite eine Beschädigung. Am Dienstag bemerkte ein 55-Jähriger Autofahrer am Ortsausgang einen lauten Knall und fand anschließend einen Lackschaden. Am Mittwoch meldete sich schließlich ein 58-Jähriger, dessen Auto am Dach bei der Fahrt auf der B98 beschädigt worden war.