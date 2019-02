Erneut Holzkreuze in Ostsachsen aufgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofswerda (dpa/sn) - In Ostsachsen sind erneut Holzkreuze aufgetaucht, die laut Polizei Namen von Opfern ausländischer Straftäter tragen. Zehn Kreuze seien auf dem Altmarkt in Bischofswerda aufgestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten bauten die 1,60 Meter hohen Kreuze ab und nahmen sie zur Spurensicherung mit. Auch in Bautzen, Löbau, Hoyerswerda und Görlitz hatten Unbekannte seit Anfang des Jahres solche Kreuze aufgestellt. Der Staatsschutz hat Ermittlungen dazu aufgenommen.