Gartenhütten brennen: Polizei vermutet Brandstiftung

Bischofsheim (dpa/lhe) - Nach dem Brand dreier Gebäude in unmittelbarer Nähe zueinander geht die Polizei in Südhessen von Brandstiftung aus. In der Nacht zu Freitag seien die Einsatzkräfte zu einer brennenden Gartenhütte zwischen dem Opelwerk Rüsselsheim und dem Güterbahnhof Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) gerufen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Sie entdeckten vor Ort eine weitere Gartenhütte in Flammen und in 150 Metern Entfernung eine brennende Scheune. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Zum entstandenen Schaden machten die Ermittler zunächst keine Angaben.