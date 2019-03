Bewaffneter erbeutet hohen Geldbetrag in Textilgeschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofsheim (dpa/lhe) - Ein Bewaffneter hat in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) ein Textilgeschäft überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Der Mann habe zwei Angestellte mit einer Kurzwaffe bedroht, bei der es sich vermutlich um eine Pistole gehandelt habe, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Demnach forderte er die Tageseinnahmen und verstaute sie in einem Jutebeutel. Die beiden Angestellten, eine 26-Jährige und eine 40-Jährige, sperrte er in einen Büroraum des Geschäfts und flüchtete. Laut Polizei verdeckte der Mann sein Gesicht mit einem "Multifunktionstuch". Die Ermittlungen dauerten am Abend noch an.