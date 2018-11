Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofsheim (dpa/lby) - Ein Lippenbekenntnis der besonderen Art: Gleich 209 Lippenstifte hat eine Diebin oder ein Dieb in einem Drogeriemarkt in Unterfranken gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug sie oder er an zwei Tagen Ende Oktober zu. Mehr als 2000 Euro sind die Lippenstifte sowie außerdem gestohlenes Make-up und Mascara wert.