Räuber überfallen Supermarkt und sperren Mitarbeiter ein

Birstein (dpa/lhe) - Zwei Räuber haben einen Supermarkt im Main-Kinzig-Kreis überfallen und fünf Angestellte eingesperrt. Die beiden unbekannten Männer überraschten die Mitarbeiter des Markts in Birstein am späten Mittwochabend, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie bedrohten die Angestellten mit Pistolen und schlossen sie in einem Geschäftsraum ein. Dann machten sich die maskierten Täter an der Kasse und dem Tresor des Supermarktes zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flohen sie mit 5000 Euro Bargeld in einem Auto. Ein Kunde bemerkte die eingesperrten Mitarbeiter und befreite sie. Sie blieben unverletzt.